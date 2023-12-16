استنشقا الغاز السام.. وفاة شخص وإسعاف آخر بباتنة

لقي شخص حتفه، اليوم السبت، فيما أصيب آخر باختناق جراء استنشاقهما لغاز احادي اكسيد الكربون، بالمكان المسمى مشتة تفودة بلدية جرمة دائرة المعذر ولاية باتنة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 10سا39د، مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص. تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث و اسعاف آخر له صعوبة في التنفس تم نقله إلى المستشفى المحلي.

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