استنشقوا الغاز.. إنقاذ 3 عمال من الموت في باتنة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اختناق 3 عمال إثر استنشاقهم، غاز أحادي أكسيد الكربون في ولاية باتنة. في حين، ذكر بيان الحماية المدنية، فإن العمال الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 29 و36 سنة.

وحسب البيان ذاته، فإن العمال تعرضوا للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من موقد حطب داخل شقة. في ورشة قيد الأشغال 200 مسكن عدل برأس العيون. كما تم إسعاف الضحايا بعين المكان وتحويلهم إلى مستشفى المدينة.

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها، المواطنين إلى الرفع من درجة الحيطة والحذر من مخاطر القاتل الصامت.

وأوضح المصدر ذاته، أنه على إثر النشرية الجوية للديوان الوطني للأرصاد الجوية، والمتعلقة بهبوب رياح قوية وانخفاض محسوس في درجات الحرارة في أغلب ولايات الوطن، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة والحذر، من مخاطر غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف تجهيزات التدفئة وإتباع النصائح والإرشادات.

كما أوصت المديرية العامة للحماية المدنية، المواطنين بتجنب الغلق المحكم والعشوائي لمنافذ التهوية.

ووجه وزير الداخلية، إبراهيم مراد، نداء إلى الشعب الجزائري، بعد ارتفاع عدد ضحايا الغاز. خاصة خلال آخر 24 ساعة والتي تم خلالها تسجيل حصيلة وفيات ثقيلة.

وقال وزير الداخلية “شيء مؤسف للغاية أن نقف عند هذا الرقم المرعب من الضحايا. رغم الحملات التحسيسية التي نقوم بها للوقاية من مخاطر الغاز إلا أننا مازلنا نسجل وفيات وحالات اختناق”.

وأضاف إبراهيم مراد “أتوجه إلى كل العائلات حتى تكون حذرة ويقظة لتفادي مثل هذه الحوادث الخطيرة. هناك العديد من الضحايا من مختلف الاعمار”.

وتابع وزير الداخلية “نتمنى أن يأخذ المواطنون حذرهم ويأخذوا بعين الاعتبار الإرشادات الخاصة بالوقاية من خطر الاختناق بالغاز. كما يجب أن نكثف من الحملات التحسيسية”.