استنشقوا الغاز.. تسمم 8 أشخاص في برج بوعريريج

سجلت، مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، تسمم 8 أشخاص إثر استنشاقهم الغاز المنبعث من المدفأة. وهذا على مستوى حي عبد المؤمن حوزة 324 شارع “د” رقم 9 بلدية برج بوعريريج.

كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الضحايا تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

وكشفت رئيسة مصلحة الصحة على مستوى سونلغاز، أن عدد الحوادث الناجمة عن الإيصال الخطأ للكهرباء خلال 10 سنوات الأخيرة بلغت 1.314 حادث. تسبب في وفاة 745 شخص.

وقالت رئيسة مصلحة الصحة بسونلغاز خلال الملتقى الخامس مع جمعيات حماية المستهلك ومدراء الطاقة والمناجم لمنطقة الوسط. أن عدد الحوادث الناجمة عن سوء إستعمال الغاز خلال نفس الفترة بلغ 855 حادث تسبب في وفاة 608 شخص.

وأكد المشاركون في الملتقى الخامس مع جمعيات حماية المستهلك ومدراء الطاقة والمناجم لمنطقة الوسط. على ضرورة ترشيد إستهلاك الطاقة وتحسين أساليب الوقاية من حوادث الكهرباء والغاز.

كما قالت رئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وسيلة عتيمن، أن هذا اللقاء، يمثل فرصة لجميع الأطراف لعرض وطرح إنشغالاتهم وتطلعاتهم فيما يخص تحسين وتحديث الخدمة العمومية للكهرباء والغاز المقدمة للمستهلكين. مشيرة إلى أن اللقاء يهدف أيضا إلى اتخاذ إجراءات مشتركة، في مختلف المجالات، ذات الاهتمام المشترك. من أجل تجسيد القوانين واللوائح التي تحكم قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق القنوات.

ومن جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك “الأمان”، حسان منور، في مداخلة تحت عنوان “اقتصاد الطاقة والفعاليات الطاقوية”. على ضرورة ترشيد إستخدام الطاقة للمحافظة على الموارد الحيوية للأجيال القادمة وتحصين السيادة الطاقوية. خاصة ترشيد إستخدام الإنارة العمومية التي تستولي على حصة كبيرة من الطاقة الكهربائية في البلاد.