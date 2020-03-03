استنفار بعد الإشتباه بإصابة امرأة بفيروس الكورونا في قصر الشلالة بتيارت

شهد مستشفى الجيلالي بونعامة بقصر الشلالة حالة استنفار قصوى من قبل الطاقم الطبي بعد انتشار خبر إصابة امرأة بمرض الكورونا.

و قالت مصادر من محيط المستشفى، أن جميع العاملين اضطروا الى إستعمال الكمامات وتم وضع المرأة التي قيل إنها مصابة في غرفة خاصة و عزلها عن المرضى كإجراء احترازي و تم أخذ عينة لإجراء التحاليل.

و نفى مصدر مسؤول في إتصال مع “النهار اونلاين” أي إصابة كما أشيع بمرض الكورونا، وقال أنه لا يمكن وصفها حتى بالمشتبه بها، معتبرا أن الإجراءات هي وقائية بحتة ومن الطبيعي أن تؤخذ كل الاحتياطات كوضع الكمامات في انتظار نتائج النحاليل الطبية.

و دعا ذات المتحدث الجميع الى عدم تصديق الاشاعات التي يتم ترويجها التي تتسبب في خلق حالة من الهلع.