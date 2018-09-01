استنفار في الجامعات بسبب «الكوليرا» 

وزير التعليم العالي أمر بمراقبة خزانات المياه دوريا

الوزير وجه تعليمات لتنظيف الأحياء الجامعية

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، مراسلة إلى المؤسسات الجامعية حذرهم من خلالها من وباء «الكوليرا» وطلب منهم السهر على تنظيف المحيط الجامعي وإجراء تحاليل دورية لمياه الخزانات لتفادي أي كارثة.

وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن الوزارة متخوفة بالدرجة الأولى من المطاعم الجامعية التي تستقبل آلاف الطلبة يوميا، سواء وجبة الغداء أو العشاء، إضافة إلى الإقامات الجامعية التي تستقبل طلبة من كل ولايات الوطن وحتى من دول أجنبية، سواء عربية أو أجنبية.

وطالب الوزير رؤساء المراكز الجامعية بالتنسيق مع المصالح البلدية والولائية الخاصة بالنظافة لتنظيف الحرم الجامعي، خاصة المراحض ومراقبة دورية للمياه المعبئة في خزانات المياه، والتي توجد تقريبا في كل المؤسسات الجامعية.

وبالرغم من أن وزير التعليم العالي قال إن هذا الوباء انتشر في بعض الولايات، إلا أنه أظهر تخوفا، خاصة مع اقتراب الموسم الجامعي الذي سيكون بأغلب الجامعات، يوم التاسع من الشهر الجاري.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن وزير التعليم العالي اتصل بمدير الخدمات الجامعية وطلب منه إسداء تعليمات لمديري الإقامات الجامعية أمرهم فيها بالسهر شخصيا على نظافة الإقامات الجامعية وكذا مراقبة الطعام الذي يقدم للطلبة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه مصالح النظافة على مستوى البلديات والولايات بحملات تنظيف واسعة على مستوى كل الأحياء، خاصة تلك الني تستقبل عددا كبيرا من الطلبة.