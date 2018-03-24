استنفار لتزويد 25 ولاية بالماء قبل رمضان!

وفقا لبرنامج استعجالي بين وزارة الموارد المائية ووزارة الداخلية

ضمان توزيع 180 لتر يوميا لكل مواطن قبل شهر جوان

80 سدا حيز الخدمة بقدرة تخزين تتجاوز 8 ملايير متر كعب

أطلقت وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية برنامجا استعجالينا لتزويد المواطنين بالمياه على مدار الساعة وبصورة يومية قبل حلول شهر رمضان المقبل.

كشف مصدر رفيع المستوى لـ«النهار»، أن برنامجا خاصا شرعت في تطبيقه وزارة الموارد المائية على 25 ولاية تعاني فيها بعض البلديات من النقص الحاد نظرا لتذبذب توزيع المياه فيها.

وقال الأمين العام لوزارة الموارد المائية، الحاج بلكاتب، في تصريح له على هامش زيارته إلى ولاية بجاية، إن وزير الموارد المائية، حسين نسيب، قد أعطى تعليمات بإطلاق برنامج استعجالي لتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب يوميا على مستوى 25 ولاية، وهذا على أن يكون هذا البرنامج فعالا ودخل حيز الخدمة بالموازاة مع شهر رمضان المقبل.

وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المتحدث أن البرنامج المسطر سيمكن من ضمان توزيع 180 لتر يوميا لكل مواطن في الجزائر، بداية من شهر رمضان المقبل، وعلى مستوى كل الولايات المعنية بالإجراءات والبرنامج الذي تم تسطيره، والذي يتضمن أيضا القضاء على الانقطاعات، مؤكدا على أن هذا البرنامج سيتم تطبيقه بالتنسيق بين مصالح وزارة الموارد المائية ووزارة الداخلية.

وفي سياق متصل، أكد الحاج بلكاتب، بأنه وبالموازاة مع نهاية السنة الجارية، سيتم إحصاء ما مجموعه 80 سدا على المستوى الوطني في حيز الخدمة وبقدرة تخزينية تتجاوز 8 ملايير متر كعب، وبخصوص رفع تسعيرة المياه في الوقت الحالي، أكد الأمين العام لوزارة الموارد المائية عدم وجود أي مشروع أو قرار، سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى الحكومة في هذا الخصوص.

كما كشف ذات المتحدث عن موافقة الحكومة على إطلاق محطة تحلية لمياه البحر بولاية بجاية بتكلفة قدرها 12 مليار دينار وسيتم إطلاق الأشغال الخاصة بإنجازها قريبا.