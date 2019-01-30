«استنفار لضمان التريسيتي والغاز في 14 ولاية بسبب الاضطرابات الجوية»

الرئيس المدير العام لمجمع «سونلغاز».. محمد عرقاب:

كشف الرئيس المدير العام لمجمع «سونلغاز»، محمد عرقاب، بأن مصالحه قد دخلت في حالة استنفار قصوى على مستوى 14 ولاية.

وهذا لتفادي انقطاعات الكهرباء والغاز بسبب تقلب الأحوال الجوية التي تعرفها هذه المناطق،حيث يتم الإشراف على تسيير هذه العمليات .

والتدخلات في الميدان من طرف المديرية العامة لضمان تزويد المواطنين بالمادتين الحيويتين خلال هذه الفترة الصعبة بتدعيم الفرق الميدانية.

وأكد محمد عرقاب، في تصريح له، أمس، على هامش الاتفاقية التي أمضاها المجمع مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة.

بأن العملية التي تباشرها مصالح «سونلغاز» وفرقها التقنية على أرض الميدان هي عمليات جد صعبة.

تستلزم تجهيزات وعتادا متطورا لتفادي الانقطاعات وتفادي إصابة المواطنين بالصعقات الكهربائية بسبب انقطاع الكوابل الكهربائية.

وأكد عرقاب بأن شركة «سونلغاز» هي شركة مواطنة وحركة اجتماعية.

وهذا من خلال الاتفاق بين الشركة ولجنة الخدمات الاجتماعية لمرافقة عمال الشركة بغلاف مالي يقدر بـ18 مليار سنتيم للاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية.

خاصة وأن المهام التي يقوم بها التقنيون ورجال الميدان تعتبر مهاما جد صعبة.

مؤكدا بأن هذه الخدمات المقدمة عبر هذه الاتفاقية ستساهم في تخفيف الضغط والحالة الصحية للعمال.

وأكد عرقاب بأن الاتفاقية مع صندوق الضمان الاجتماعية ستضمن الخدمات للعمال من دون التنقل إلى ولاية الجزائر العاصمة.

وفي سياق آخر، كشف المسؤول الأول عن شركة «سونلغاز» بأن رقم أعمال المجمع قد تجاوز 390 مليار دينار خلال سنة 2019.

وهذا من خلال عملية استرجاع 36 مليارا من الديون، بالإضافة إلى الدعم الذي منحته الدولة للمجمع والمقدر بـ380 مليار دينار.

وهو ما يسمح للمجمع بمواصلة استثماراته إلى غاية 2021.

وبخصوص أجور عمال «سونلغاز»، قال عرقاب إن مجمع «سونلغاز» دائما يعمل على مراجعة أجور العمال، وهناك اتفاق تام مع الشريك الاجتماعي.

مشيرا إلى أن مطالب العمال القاضية بمراجعة هذه الأجور هي مطالب مشروعة.

مؤكدا بأن المديرية العامة للشركة تعمل مع الشريك الاجتماعي من أجل تلبية هذه المطالب لصالح العمال.