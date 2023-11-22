استهداف الية “ميركافا Baz4” بقذيفتي (RPG-85) و “ياسين 105” بحي الزيتون

أعلنت سرايا القدس بالاشتراك مع كتائب القسام، اليوم، استهدافها آلية ميركافا Baz4 الصهيونية بقذيفتي (RPG-85) و “ياسين 105” في شارع المستوصف بحي الزيتون.

وفي بيان اخر، اكشفت سرايا القدس، عن قصفها بقذائف الهاون التحشدات العسكرية لجيش الإحتلال في محور التقدم نتساريم ومحيط قصر العدل جنوب غزة.

بالإضافة الى استهدافها بقذائف التاندوم والـ (RPG) 4 آليات عسكرية صهيونية في محاور التقدم ببيت حانون وغرب بيت لاهيا ومحيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

كما استهدفت سرايا القدس بقذائف الهاون قوة هندسة صهيونية راجلة خلف الساتر الترابي شرق السناطي ونؤكد إصابتها إصابة مباشرة.