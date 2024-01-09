استهداف انتاج 3000 طن من منتجات تربية المائيات في المياه العذبة

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، سعي قطاعه بلوغ خلال سنة 2024 كمية 3000 طن من منتجات تربية المائيات بالمياه العذبة.

وأوضح بداني، أن وزارته تعمل على بلوغ منتجات تربية المائيات بالمياه العذبة عتبة 3000 طن سنة 2024. وإلى رففعها لأكثر من 60 ألف طن في آفاق 2030 .

وأشار بداني إلى أن الصيد القاري في السدود والمسطحات المائية يكتسي أهمية كبيرة كونه يمثل أكثر من 80 بالمائة من اجمالي الإنتاج السنوي للأسماك في المياه العذبة. ويمارس من طرف أكثر من 47 صيادا محترفا وأكثر من 2000 من الهواة. مؤكدا حرص الوزارة على المرافقة التقنية لمهنيّي الصيد القاري عبر استغلال الهياكل والإطارات التقنية للقطاع. عبر 6 محطات للصيد القاري المتواجدة بمحاذاة السدود.