استهداف قاعدة أمريكية بقصف صاروخي بسوريا

افادت وسائل إعلام سورية، اليوم ، إن قاعدة أمريكية تعرضت لقصف صاروخي شرقي دير الزور.

وحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز عربية”، فلقد أكدت وسائل إعلام سورية، سماع دوي رشقات صاروخية في دير الزور شرقي سوريا.

وجاء القصف على القاعدة الأمريكية بعد كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الجمعة، تفاصيل الضربة الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية، مساء الخميس، في سوريا واستهدفت مواقع تابعة لإيران.

واضاف نفس المصدر، ان القصف استهدف قاعدة “كونيكو” للغاز، وردّ طيران التحالف الدولي باستهداف مواقع إيرانية في دير الزور.