استهداف قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا برشقة صاروخية

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، عن استهداف قاعدة للقوات الأمريكية شمال شرق سوريا برشقة صاروخية.

وجاء في بيان المقاومة العراقية:

“استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي “خراب الجير” شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية، وأصابت أهدافها بشكل مباشر”.

المقاومة العراقية تستهدف هدفا في أم الرشاش المحتلة

هذا واستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم، هدفا في أم الرشاش “ايلات” المحتلة، مع تأكيدها على استمرارها في دك معاقل الكيان الصهيوني.

وجاء في بيانها:

“نُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم، هدفاً في أم الرشاش “ايلات” المحتلة. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو”