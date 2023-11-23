استهداف قاعدة للقوات الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، استهدافها قاعدة للقوات الأمريكية في حقل العمر النفطي في سوريا بطائرة مسيرة، حيث أصابت هدفها بشكل مباشر.

رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل العمر النفطي بسوريا ، بطائرة مسيرة ، أصابت هدفها بشكل مباشر.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر”.

وكانت المقاومة العراقية، اليوم، قد هاجمت قاعدتين للقوات الأمريكية بأربع هجمات، استهدفت اثنتان منها قاعدة “عين الأسد” غربي العراق.

واثنتان استهدفتا قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق، خلال أوقات مختلفة من هذا اليوم، بالطائرات المسيّرة. وقد أصابت أهدافها بشكل مباشر.