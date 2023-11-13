استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في سوريا

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” استهداف قاعدة تابعة للجيش الأمريكي بالقرية الخضراء في دير الزور شمال شرقي سوريا بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان صادر عن “المقاومة الإسلامية”: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي. في القرية الخضراء بالعمق السوري، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر”.

كما استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية أخرى في الشدادي شمال شرق سوريا، وجاء قصف القاعدتين رداً على القصف الأمريكي على مدينتي الميادين والبوكمال.