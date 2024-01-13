أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، استهداف قاعدتين للقوات الامريكية في حقل العمر والقرية الخضراء بالعمق السوري بالطائرات المسيرة.

وجاء في بيان المقاومة العراقية:

“استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيّرة، قاعدتين للاحتلال الأمريكي في حقل العمر والقرية الخضراء بالعمق السوري، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو”.

وكشف مسؤول عسكري أمريكي، امس ، تعرض القوات الأمريكية وقوات التحالف إلى ما لا يقل عن 130 هجوماً في سوريا والعراق منذ 17 اكتوبر.

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري الامريكي لقناة الميادين، حيث كشف ان الهجمات كانت بواقع 53 هجوماً في العراق و77 هجوماً في سوريا.