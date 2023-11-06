استهداف 4 قواعد للقوات الأمريكية في العراق وسوريا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الإثنين، عن استهداف 4 قواعد للقوات الأمريكية بستة هجمات.

وحسب بيان المقاومة، فلقد استهدفت 3 هجمات منها قاعدة “عين الأسد” غربي العراق.

في حين تم استهداف قاعدة الاحتلال قرب مطار اربيل” شمالي العراق وقاعدتي “تل البيدر” شمال سوريا و”التنف” جنوب سوريا بضربة لكل واحدة.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق أربع قواعد للاحتلال الأمريكي بستة هجمات استهدفت ثلاثة منها قاعدة “عين الأسد” غربي العراق وكان لـ “قاعدة الاحتلال قرب مطار اربيل” شمالي العراق وقاعدتي “تل البيدر” شمال سوريا و”التنف” جنوب سوريا ضربة لكل واحدة منذ فجر اليوم وخلال أوقات مختلفة وتم استعمال الأسلحة المناسبة والتي أصابت أهدافها بشكل مباشر”.