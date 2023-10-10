استهدفت شرفي ونجحت في تأليب الغير ضدّي.. زميلتي قذفتني وفي قاع الأحزان رمتني

سيدتي بعد التحية والسلام،دعيني أخبرك أنني مستاءة أنا لما سأقصه عليك من خلال هذا المنبر. الذي أثق في تفاصيله ، إلا أنني وإدراكا مني لأنني سأجد ما يشفي غليلي أضع مشكلتي هاته بين يديك طالبة منك المشورة.

سيدتي، أنا متخرجة من الجامعة والحمد لله تقلبت في عدة مناصب قبل إستقراري في غحدى الشركات. ولي من التجارب في الحياة ما أعتبره رصيدا يكفل لي الحياة بسلام.في مجتمع إختلط فيه الحابل بالنابل، والدليل سيدتي أن لي زميلة في العمل لا تشبهني في شيء من المبادئ والأخلاق. تحاول دائما الإساءة لي من خلال حديثها المستفز إليّ ومن خلال ما تمارسه ضدي من أمور على مرأى من زملائي. لتثير البلبلة والسخرية ضدّي. أمور مثل هذه فسرتها في البدء على أنها غيرة ومحاولة منها لكسب إعجاب المحيطين بها. لكن ما حدث مؤخرا منها جعلني اعيد ترتيب حساباتي وأنتفض، حيث ان أحد زملائي أسرّ لي بنيته للتقدم لخطبتي. بعد أن أعجب بأخلاقي وصفاء سريرتيـ، ففرحت يومها وهللت لكني تفاجأت به بعد أيام يطلب مني نسيان الموضوع وصرف النظر عنه ولم يذكر الأسباب.

لا يمكنني وصف الحزن الذي ألم بي سيدتي وأنا أرى أجمل حلم لي ينهار. فالشاب الذي نوى التقدم لي أية في الأخلاق والنبل، وخسارته أكبر خسارة. مضت الايام وأنا أجترّ ألمي لأتفاجأ بزميلة ليست بالمقربة لي تخبرني أن الجميع يتحدث عني بالسوء. في العمل حيث أن ذات الزميلة الأولى تنامى إلى مسامعها نية الشاب في التقدم لي، فما كان منها إلإ أن أخبرته بأمور أخجل من ذكرها. تمسّ شرفي وسمعة أهلي، صدقيني سيدتي، فهذه الزميلة تطاولت عليّ بقدر لا يمكن وصفه. ولعلّ الطامة الكبرى أن الجميع صدقها وبات يتحدث بما لاكه لسانها بالكذب والزور.

لا أكاد سيدتي أصدق أن فتاة صادقة مثلي وذات أخلاق تقع في مثل هذا المشكل. ولست أدري كيف أوقف هذه الزميلة على ما تقوم به من قد لست أدري ماذا سيكلفني مستقبلا؟. أنا في حيرة من أمري ، فدليني على ما فيه صلاح أرجوك.

أختكم ش.ميرنا من الشرق الجزائري.

الـــــرد:

بنيتي، أدرك كثيرا ما تمرين به من ألم قلب عليك موازين حياتك، لكن عليك أن تتشجعي لمواجهة ما أنت فيه. فلا الحسرة ولا الندم سيبدلون الوضع . في البدء عليك أن تدركي أن ما من إمرأة تقدح في عرض أنثى أخرى فمردّ ذلك الغيرة والحقد لا غير. ثم لا يهمك سوء ظن الزملاء الذين لم يكلف أحدهم نفسه ليخبرك بما تقوم به هذه الزميلة من تشويه لسمعتك. ولعل الأدهى أنهم صدقوها وهم لم يروا منك إلّا كل مشرف وجميل. كذلك، لم يسعى أحد لمواجهة هذه الزميلة بأقوالها وهي لا تعرفك ولم تكن يوما صديقة مقربة منك..هذا ما يجعلك تتيقنين من هشاشة من حولك ومن أّنهم أناس متصنعون يصطادون في المياه العكرة، وإلا كيف لهم أن يصدقوا إنسانة لطالما إستفزتك وحاولت كسر شوكتك.

كنصيحة مني بنيتي ،أن تواصلي على ذات ما بدأته من تألق في العمل وتفان ولتتركي كلّ شخص لسوء نواياه. فلن يكون بمقدورك أبدا أن تغيري النوايا وتبدلي السجايا. والله وحده أعلم بما أنت عليه من أخلاق وسمعة طيبة، ولتنجحي أكثر وتبددي الإشاعات التي حولك. وسترين أن الجميع سينسى ما لاكه لسان هذه الزميلة التي نتمنى لها الهداية والشفاء. فالمغتاب والضارب في أعراض الناس مريض القلب والنية. ولا تنسي بنيتي أن ما كان لك من نصيب مع الشاب الذي تقدم لخطبتك فإنه سيعود. بعد أن ينتهي أمد حبل الكذب القصير لهذه الزميلة، وإن لم يكن لاك معه نصيب فسيسوق لك الله نصيبا أخر بحول الله. في الأخير ، تأكدي أن ما من أنثى قدحت في أنثى مثلها إلا وتجدينها عجزت أن تكون مثلها. وفشلت في أن تسرق الأضواء منها، وضعي نصب عينيك هذه الحكمة: “لا يضر السحاب نباح الكلاب”.

ردت: “ب.س”