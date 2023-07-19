استهلاك الطاقة.. تبني الممارسات الجيدة يسمح بخفض 50% من قيمة الفاتورة

وأكد مدير النجاعة الطاقوية على مستوى محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، السيد مراد اسياخم. في تدخله خلال يوم تحسيسي حول عقلنة الاستهلاك الطاقوي على مستوى المؤسسات التابعة لمجمع اتصالات الجزائر. على أن تبني بعض الممارسات العملية، خاصة تركيب معدات وأجهزة مقتصدة للطاقة، من شأنه التقليل بشكل ملحوظ من الاستهلاك ومن قيمة الفاتورة.

وأبرز بهذا الخصوص أهمية اقتناء اجهزة ناجعة، لاسيما المكيفات الهوائية صنف A وتفعيل خاصية اقتصاد الطاقة في هاته الاجهزة، مضيفا أن مكيف هواء واحد يكلف في المتوسط ما بين 3.000 و 3.500 دينار من كل فاتورة.

ودعا المسؤول في محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية الى استعمال المصابيح من نوعية LED وتركيب اجهزة سخان الماء. الذي يعمل بالطاقة الشمسية، مذكرا بالبرنامج الوطني الذي يمول الى غاية 50% عملية تركيب هذا النوع من الاجهزة.

وأشار المصدر ذاته الى ان سعر الطاقة في الجزائر يعد من بين “الاكثر انخفاضا في العالم”، موضحا ان استهلاك الطاقة. قد ارتفع على المستوى الوطني ب 59% من سنة 2011 الى 2021، بزيادة قدرها 5% لكل سنة، كما ابرز جهود الدولة في مجال الانتقال الطاقوي، “اختيار استراتيجي لنموذج مستدام لاستهلاك وانتاج الطاقة”.

وفيما يتعلق بعقلنة الاستهلاك الطاقوي على مستوى المؤسسات، اعتبر المسؤول أن اطفاء انارة المكاتب والاجهزة، في الليل. والتقليل من الانارة الخارجية ليلا، سلوكيات من شأنها خفض فاتورة الكهرباء.

وأكد ايضا ان عقلنة استخدام الطاقة على مستوى المؤسسة يساهم، من بين عوامل اخرى، في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة. عن طريق التقليل من مصاريف خدماتها والانبعاثات الملوثة، وخلق مناصب شغل في قطاع الطاقات المتجددة.

من جهته، افاد نائب المدير العام لاتصالات الجزائر، محمد ايت عيسى، ان المجمع يهدف الى تقليل من استخدام الطاقة الاعتيادية. ويطمح الى بلوغ انتقال طاقوي يعتمد على الطاقات المتجددة والنظيفة.

للتذكير، يعتبر هذا اليوم التحسيسي، والذي حضره مسؤولون من المجمع، خطوة اولى مبرمجة في اطار اتفاقية التعاون. الموقعة بين اتصالات الجزائر ومحافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية. والتي تهدف الى مرافقة المجمع لبلوغ اهدافه المسطرة في مجال الطاقة المتجددة.