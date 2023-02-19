استيراد أكثر من 20 ألف طن من اللحوم الحمراء لخفض الأسعار خلال شهر رمضان

أكد مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، أن أكثر من 20 الف طن من اللحوم الحمراء ستستورد.

كما سيتم تسويقها في السوق الوطنية بسعر مسقف حدد بـ 1200 دج للكيلوغرام الواحد خلال شهر رمضان المقبل.

وفي مداخلة له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية الجزائرية، أكد المستشار بالوزارة مولود تريعة أنه بهدف التخفيف من الضغط على مستوى السوق المحلية تقرر استيراد كمية معتبرة من اللحوم تقدر بـ 20000 طن تحسبا لشهر رمضان سيتم توزيعها عبر كامل التراب الوطني.

كما اضاف ذات المتحدث، أن الأمر يتعلق بلحوم حمراء طازجة “حلال” مجهزة بالتفريغ الهوائي و مستوردة أساسا من أمريكا الجنوبية.

كما سيكون هناك 540 نقطة بيع مباشرةسيتم فتحها بمناسبة شهر رمضان، وسيتم تسويق هذه الكمية في السوق الوطنية عن طريق اتفاقيات مع مساحات كبرى للتوزيع وتجار البيع بالجملة تتضمن شرط عدم تجاوز سعر 1200 دج للكيلوغرام الواحد.