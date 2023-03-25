استيراد أول شحنة لحوم مبردة من السودان

وصلت، اليوم السبت، أول سحنة لحوم مبردة، من دولة السودان، في إطار قرارات الدولة من أجل ضبط الأسعار خلال شهر رمضان.

وكانت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في السودان، قد أعلنت عن تصدير أول شحنة لحوم مبردة مشفاة إلى الجزائر والتي تقدر بحوالي 60 طن. كما أوضحت وكالة الأنباء السودانية، أن عمليات التصدير تمت بقرية الخرطوم للشحن الجوي بمطار الخرطوم الدولي.

وحسب ما افاد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني، حافظ إبراهيم عبد النبي، فإن الخطوة تأتي تنفيذاً لما تم في القمة العربية. التي عقدت بالجزائر بحضور رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. والتي تم خلالها إقرار مبادرة الأمن الغذائي العربي. كما أشار إلى أن قطاعه، استضاف في يناير من 2023 وفد من وزارة الفلاحة الجزائري. والذي تم من خلاله توقيع برتوكول الشروط الصحية. لافتاً إلى أن الوفد ضم شركة “الفيار” للحوم الحمراء الجزائرية برئاسة مديرها الأمين دراجي.

و من جانبه أكد سفير جمهورية الجزائر لدى السودان مراد أسعد، على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين. من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم في عدد من المجالات الأخرى. مشيرا إلى أن تصدير أول شحنة نتاجاً للقاء الذي جمع الرئيسين السوداني و الجزائري على هامش القمة العربية. و الذين تم خلالها توجيه بضرورة تفعيل و تنشيط علاقات التعاون و التشاور و التنسيق ما بين البلدين الشقيقين.

كما دعا سفير الجزائر لدى السودان، إلى أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين. مشيدا بكل من ساهم في إنجاح هذا العمل. كاشفا عن شحنات أخرى تدفع بحركة التبادل التجاري بين الدولتين.

خط بحري مباشر بين البلدين

و كشف وزير النقل السوداني، هاشم أبو زيد، عن إنشاء الخط البحري المباشر بين ( بورتسودان – الجزائر) السودان والجزائر. باعتباره العامل الرئيسي في تنشيط عملية التبادل التجاري بين البلدين.

كما قال وزير النقل السوداني، إن وزارة النقل تسعى مع القطاع الخاص إلى إنشاء أسطول بحري. ليكون الذارع التنفيذي لكل العمليات التجارية.

و أشار إلى جهود الوزارة، وبالتعاون مع وزارة الدفاع، إلى إنشاء قرية نموذجية للشحن الجوي مخصصة للمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها.