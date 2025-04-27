استيراد الأدوات المدرسية وحليب الأطفال..منح التوطين البنكي للمتعاملين الاقتصاديين

أشرف اليوم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق ، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري،كمال مولى، على مراسم تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الأدوات والحقائب المدرسية، البن، خميرة الخبازة، حليب الأطفال.

وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بحل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (الجكس). وتعزيز الشفافية في تسيير عمليات الاستيراد، وضبط السوق الوطنية إلى غاية إنشاء هيئتين متخصصتين. واحدة تعنى بالاستيراد وأخرى بالتصدير، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الجديدة، للسيد رئيس الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية تسليم شهادات التوطين البنكي ستتواصل الأسبوع القادم لفائدة متعاملين اقتصاديين آخرين، تخص عدد من المنتجات. وذلك إلى غاية استحداث الهيئة الجديدة الخاصة بالإستيراد .