استيراد الأضاحي بوتيرة متسارعة إبتداءً من الأسبوع المقبل

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن عملية إستيراد الأضاحي، ستشهد وتيرة متسارعة إبتداء من الأسبوع المقبل.

وحسب بيان للوزارة، تم يوم أمس، الخميس، استقبال أول شحنة من الأضاحي المستوردة على مستوى ميناء الجزائر العاصمة.

وجاء ذلك، في إطار تجسيد قرار رئيس الجمهورية القاضي باستيراد مليون رأس من الغنم تحسبًا لعيد الأضحى المبارك.

وستشهد عملية استيراد الأضاحي وتيرةً متسارعةً ابتداءً من الأسبوع المقبل، على أن تتواصل إلى غاية 20 ماي 2026. لاستكمال اقتناء الكمية الإجمالية المتعاقد عليها من إسبانيا ورومانيا والبرازيل والأوروغواي.

وقد سخرت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري كافة الوسائل اللوجستية اللازمة على مستوى الموانئ لضمان استقبال الأضاحي في أحسن الظروف.

حيث تتواجد المصالح البيطرية المختصة للقيام بالمراقبة الصحية الثانية، بعد تلك التي تم إجراؤها في بلد المنشأ، قبل نقلها عبر شاحنات مخصصة إلى مناطق الحجر الصحي التي تم تهيئتها وتوفير جميع المتطلبات الضرورية بها، من أعلاف ومياه ومتابعة صحية.

ولضمان المتابعة الدقيقة لعملية الاستيراد، تم استحداث منصة رقمية تمكّن من توفير معلومات آنية حول عمليات الشحن. وأسماء البواخر وحمولتها، ووضعية مسارها. وكذا الموانئ الجزائرية المستقبِلة لها، إضافةً إلى تتبّع عملية التوزيع والبيع لاحقًا.