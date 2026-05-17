استيراد الأغنام ومشاريع هامة.. رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس، في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء.

ويتناول اجتماع رئيس الجمهورية عروضا، تخص الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة البتروكيميائية لإنتاج المواد الأولية. ومتابعة تقدم عملية استيراد الأغنام، تحسبا لعيد الأضحى المبارك. إلى جانب متابعة تقدم مشروعي الخط المنجمي لبلاد الحدبة و توسعة ميناء عنابة، ووضعية الجزائرية للمياه وتسيير المياه.

