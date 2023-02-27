استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.. هذه شروط وكيفيات الجمركة والمراقبة والمطابقة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي، يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية. المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.

ويقصد، في مفهوم هذا المرسوم، الســيارة السياحيــة سيــارة خاصـة كهربائيـة أو ذات محــرك بمكبــس. وإيقاد شــرارة (بنزين) أو هجــين (بنزيـن وكهرباء). مصممة لنقل الأشخاص لا تتجاوز 9 مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.

سيارة نفعيــة ممثلة في سيارة خاصـة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء). مصممة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 5.3 طن: مركبــة نقل، مركبة نقل صغيرة، مركبة من نوع بيك آب.

سيارة مستعملة : كل سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ أول وضعها للسير. إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك.

وحسب المادة 3 من المرسوم التنفيذي يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. من أجل وضعها للسير في الجزائر، مرة واحدة كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك.

وتشير المادة 4 أنه تخضع جمركة السيارات المستعملة قصد وضعها للاستهلاك إلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به.

أما المادة 5 يتم استيراد السيارات المستعملــة مــن قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة.

وتشير المادة 6 أنه يجب أن تكون السيارات المستعملة المستوردة في حالة جيدة للسير. ألا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة، تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الاقتضاء لمعايير المصنع.

وفي حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجـم. فإنه يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد، وعند الاقتضـاء، يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين.

وحسب المادة 7 يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني. عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد.

ويجب أن يتم إيداع ملف الجمركة لوضع السيارة للاستهلاك بمكتب الجمارك للدخول. أو مكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم.