استيراد السيارات الجديدة في الجزائر.. هذه هي الشروط وهؤلاء هم المستثمرون المعنيون

كشفت وزارة الصناعة عن دفتر شروط الخاص بالسيارات المستوردة والمصنعة.

سيتمكن أخيرا المتعاملون الإقتصاديون الناشطون في مجال تصنيع السيارات بالجزائر من تقديم طلباتهم لوزارة الصناعة من أجل إستئناف نشاطهم.

ولكن هذه المرة بإن إستئناف إستيراد السيارات في الجزائر سيخضع لجملة من الشروط التي يجب على المستثمر إحترامها وفقا لدفتر الشروط الجديد.

حيث تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 49 دفتر الشروط الخاص بممارسة نشاط المركبات المستوردة والمصنعة بالجزائر.

المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ بتاريخ 29 ذو الحجة الموافق لـ 19 أوت 2020 المحدد لشروط وطرق نشاط بيع المركبات الجديدة.

حيث تضمن دفتر الشروط كشرط اول تنظيمي، والمنصوص عليه في المادة 4، ينص على أن صاحب الإمتياز يجب أن يكون لديه ترخيص واحد فقط.

كما يسمح المرسوم للمستثمر في المجال بتمثيل علامتين فقط من السيارات في الجزائر عند الإستيراد.

وقبل كل هذا وجب على المستثمر المتقدم بملف الإستثمار في مجال استيراد السيارات أن يحصل أولا بترخيص مؤقت صادر من وزارة الصناعة ثم تفويض نهائي.

كما حدد المرسوم التنفيذي لاستيراد السيارات الجديدة في الجزائر الملف الذي يستوجب على المستثمر المتقدم للاستثمار في المجال تقديمه.

وتضمن الملف جملة من الوثائق اللازم تقديمها وهي طلب الترخيص المؤقت ، المواصفات المرفقة بهذا المرسوم ، التي تضعها مصالح الوزارة المختصة بالصناعة التي اشترك فيها مقدم الطلب.

نسخة من النظام الأساسي للشركة مع إبراز رمز نشاط صاحب الامتياز، عقد أو عقدين أو مذكرات تفاهم تتعلق بالامتياز ملزمة للمانح أو “المانحين” حصريا، لمدة خمس سنوات على الأقل، من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية.

وبمجرد أن يصبح الملف جاهزا، سيتعين على صاحب الامتياز تقديمه إلى الأمانة الفنية للجنة.

حيث سيتلقى بالمقابل إثباتا ماديا لشهادته، وحسب المادة 9، فإن هذا الإذن لا يمكن اعتباره إذنا لبدء نشاط الاستيراد رسميا.

كما تعتمد الوثيقة المذكورة أعلاه على تاريخ صلاحية محدد بسنة واحدة ، ومفتوحة لتمديد محتمل لا يتجاوز الموعد النهائي لستة أشهر