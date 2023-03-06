استيراد السيارات: منح الاعتمادات النهائية لهذه العلامات

صرح أحمد زغدار وزير الصناعة، اليوم الاثنين، أنه تم منح ما يزيد عن 35 رخصة مسبقة للمتعاملين الراغبين في ممارسة هذا النشاط.

وأشار خلال المنح الأولي لآجال استيراد السيارات، بمناسبة الاعلان الرسمي عن منح أول اعتمادات وكلاء المركبات الجديدة. تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-288 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022. بعد منح ما يزيد عن 35 رخصة مسبقة للمتعاملين الراغبين في ممارسة هذا النشاط.

وأشار زغدار أن قطاع الصناعة قام بتسخير جميع الامكانيات المادية والبشرية. من أجل احترام الاجال التي تضمنتها التعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية. على أن يكون الوكلاء المعتمدين في الموعد لتوفير المركبات ابتداء من الأيام القليلة المقبلة.

كما جاء تسليم الاعتمادات ليتم تسخير اللجان الولائية المختصة بمراقبة المنشآت وإرسال التقارير في الآجال المحددة قانونا. بحيث تحصلت اللجنة التقنية على التقارير في آجالها.

وعلى إثر ذلك تم منح ثلاث آراء بالموافقة لمنح الاعتمادات للمتعاملين الثلاث الأوائل وهم وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة فيات الجزائر. وكيل علامة JAC الصينية لشركة EMIN AUTO. وكيل العلامة الألمانية OPEL لشركة حليل للتجارة والصناعة.

كما أنّه قد تم تسجيل 08 طلبات، على مستوى المنصة الرقمية. للحصول على الاعتمادات لمختلف أنواع المركبات. منها طلب واحد خاص بالمركبات السياحية والنفعية الخفيفة. والتي ستتم معالجتها بنفس الإجراءات التنظيمية وسيتم الإعلان عن الوكلاء المعتمدين في أوانه. في انتظار إيداع طلبات أخرى من طرف أولئك الذين تحصلوا على الرخص المسبقة.