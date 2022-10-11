استيراد السيارات.. هذا ما قاله وزير الصناعة عن TVA والجمركة

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، إن الأمور التنظيمية لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات، يقع على عاتق وزارة المالية. ويتعلق الأمر بكل من دفع قيمة الجمركة والضريبة.

كما أشار، وزير الصناعة للنهار، إلى أن قطاعه يتفاوض مع كبرى الشركات في مجال استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.

وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء. إلى فتح المجال امام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات. بإمكاناتهم المادية ولحاتجياتهم الخاصة وليس لأغراض تجارية.

كما أمر رئيس الجمهورية بفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لإستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر. بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.

ودعا رئيس الجمهورية إلى تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات. في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.

كما كشف المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند. أن سنة 2023 ستكون لقطف ثمار قطاع الصناعة بالجزائر. وذلك تأكيدا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال عبد العزيز قند خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، إن جزءا كبيرا من تحديات الحكومة تحقق وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. مشيرا إلى أن إقتصاد الجزائر بدأ يسترجع عافيته وإستقراره بفضل المجهودات التي بذلت من طرف كافة الفاعلين سواء الاقتصاديين أو الحكومة. كما أن الأزمة الصحية التي مرت بها الجزائر جعلت من الجزائري يؤمن بقدراته وفعاليته. ويتجه إلى تحقيق أمنه الغذائي الطاقوي والسياسي”.