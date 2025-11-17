استيراد العجلات سيعيد تنظيم سوق الإطارات المطاطية في الجزائر

قال الرئيس المدير العام لنفطال جمال شردود أن العقد الذي تم توقيعه مع ألمانيا لاستيراد العجلات المطاطية، يشكّل مرحلة جديدة في إعادة تنظيم سوق الإطارات المطاطية في الجزائر.

وأكد شردود، أن سوق الإطارات المطاطية، يرتبط مباشرة بسلامة المواطنين وجودة خدمات النقل”.

وأضاف المتحدث على هامش توقيع العقد، أن نفطال تلتزم بتوفير إطارات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية. و”تعمل على تعزيز استقرار السوق الوطنية، بما يتماشى مع توجهات السلطات العمومية للبلاد”.

وأوضح شردود أنّ نفطال ملتزمة بحماية المستهلك من المضاربة، وضمان القدرة الشرائية. وأن الشركة ستكون دومًا بمستوى الثقة التي وضعتها فيها السلطات العمومية. مع الاستفادة من خبرة كونتيننتال، الشركة الرائدة عالميًا. لتقديم منتوجات ذات جودة عالية تلبّي احتياجات السوق”.

ومن جهته، عبّر مدير شركة كونتيننتال هويوس فردينند عن فخره الكبير وسعادته بالعمل إلى جانب نفطال. مؤكدا أن “التعاون بين الشركتين يجمع بين خبرة كونتيننتال العالمية في إنتاج الإطارات ونجاح نفطال في توزيع وتسويق المنتجات البترولية في الجزائر. وهو تعاون بين اثنين من كبار المجموعات في مجالهما”. وأضاف أن هذه العلاقة “تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا، ما يعكس متانة الشراكة وعمق الثقة المتبادلة بين الطرفين.

