استيراد العجول الموجهة للتسمين.. شروط جديدة !

قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بتعديل دفتر شروط متعلق بمعايير استيراد العجول الموجهة للتسمين .

كما جاء في بيان وزارة الفلاحة أن الأخيرة تلقت معلومات بخصوص النقص الكبير والملحوظ في وفرة بعض سلالات العجول الموجهة للتسمين. والتي يشترط أن يكون وزنها لا يقل عن 420 كغ في مختلف البلدان وخاصة خلال هذه الفترة من السنة.

وأشار بيان القطاع، إلى أن الشروط المتعلقة بالمعايير التقنية الحيوانية قد تم تعديلها على دفتر الشروط الجديد. المتعلق باستيراد هذا النوع من الحيوانات. أين تتوفر عبر بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية .pslmadr.gov.dz