استيراد المواد الأولية من الخارج .. ممارسات سابقة ضربت الخزينة والإنتاج الوطني

كشف وزير التجارة، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، عن ممارسات سابقة ضربت الخزينة والإنتاج الوطني لإبقاء بوابة الاستيراد مفتوحة.

وقال وزير التجارة خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية “يجب أن نضع حدا لفوضى الاستيراد. وتحويل الأموال وتنظيم السوق ورسم أهداف جديدة لحماية السوق الوطني”.

وتابع زيتوني ” صحيح أن الاستيراد يخلق مناصب شغل لكن ليس ارضية صلبة لبعث عملية خلق القيمة المضافة.علينا ان نسير بحذر. الشي الموجود في بلادنا ومتوفر بكثرة ونوعية لا يجب استيراده”.

وأضاف وزير التجارة في ذات السياق “موادنا المصنعة في الجزائر احسن بكثير من المواد المستوردة”.

وتحدث وزير التجارة عن ممارسات سابقة ضربت الخزينة والإنتاج الوطني لإبقاء بوابة الاستيراد مفتوحة. حيث قال “كانت الابواب مفتوحة على مصراعيها لنقضي للاسف على بعض المصانع. هناك بعض المصانع التي بقيت مغلقة حتى لا تنتج من جهة وحتى تبقى بوابة الاستيراد مفتوحة. كان هناك هدر للمال العام يندى له الجبين، أخرجوا الملايير من الخزينة العمومية ناهيك عن تضخيم الفواتير”.

وتابع الطيب زيتوني “الانتقال من الفوضى الى التنظيم فيه مقاومة شبكات ووسائل اعلام كبيرة. هناك اناس ايضا يخرجون لصناعة رأي عام مخالف وبالتالي هذا الامر كله منتظر”.