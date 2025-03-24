استيراد المواشي.. هذه حصة العاصمة

كشف مدير الفلاحة لولاية الجزائر، مهدي موساوي، أن حصة العاصمة من رؤوس الماشية المقرر استيرادها تحسبا لعيد الأضحى ستفوق الـ 10 في المائة.

وفي تصريح لـ موساوي، عبر إذاعة البهجة، فإنه تم إحصاء 12 نقطة تجميع، بقدرة أزيد من 15 ألف رأس ماشية، في دفعة أولية.

وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 9 مارس الجاري، بإعداد دفتر شروط. لإطلاق استشارة دولية في أقرب الآجال مع دول لها قدرة التموين لاستيراد إلى غاية مليون رأس من الماشية. تحسبا لعيد الأضحى.

ووافق رئيس الجمهورية، أمس، خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس الوزراء، على استيراد مليون رأس من الماشية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وستكون عمليات الاستيراد معفية من الرسوم والضرائب. حتى تكون الأسعار في متناول المواطنين.

كما تم قبول عروض من ثلاث دول وفقًا للمعايير الجزائرية الخاصة بسلامة الماشية.