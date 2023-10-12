استيراد.. دخول المنصة الرقمية لاستخراج شهادات اثبات الاحترام حيز التنفيذ في الفاتح من نوفمبر

كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أن المنصة الرقمية الجديدة لاستخراج شهادات اثبات الاحترام المطلوبة في ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، ستدخل حيز التنفيذ في الفاتح من نوفمبر القادم على مستوى كل مديرياتها.

وحسب بيان للوزارة تهدف هذه المنصة إلى تقريب الإدارة من المتعاملين الاقتصاديين واضفاء الشفافية والحد من البيروقراطية. فضلا عن تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية. بحيث تتيح للمتعامل ادراج طلبه ومتابعته والحصول على الوثيقة الكترونيا.

يذكر أن هذه الخدمة الرقمية، التي تم عرضها خلال جلسة عمل ترأسها وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني. أمس الأربعاء بمقر الوزارة، في اطار رقمنة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقطاع، سيتم اطلاقها تجريبيا في 15 أكتوبر الجاري، يضيف البيان.