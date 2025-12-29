استيراد كميات إضافية من الذرة لضمان استقرار سوق الأعلاف الوطنية

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية لضمان تموين السوق الوطنية. بمادة الذرة، بعد تسجيل نقص في التزود بهذه المادة الأساسية التي تدخل بشكل رئيسي في صناعة أعلاف الدواجن.

وجاء هذا القرار عقب اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بممثلي شعبة تربية الدواجن، حيث تم الوقوف على حجم الطلب المتزايد على مادة الذرة، وما يستدعيه. ذلك من تدخل عاجل لضمان استقرار السوق وتفادي أي اضطراب في تموين المربين ومصنعي الأعلاف.

وفي هذا الإطار، كشف البيان أن الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن (ONAB SPA) سيشرع في استيراد ما مجموعه 1.150.000 طن من الذرة خلال الفترة الممتدة من 28 ديسمبر 2025 إلى غاية فبراير 2026، وفق برنامج توزيع زمني يهدف إلى تغطية الاحتياجات الوطنية بصفة منتظمة.

وسيتم، حسب ذات المصدر، استقبال 250 ألف طن من الذرة خلال الفترة الممتدة من 28 ديسمبر 2025 إلى 1 جانفي 2026 عبر موانئ وهران، الجزائر، سكيكدة وبجاية، على أن تُستقبل 500 ألف طن إضافية خلال شهر جانفي 2026، تليها 400 ألف طن خلال شهر فيفري 2026.

وأكدت وزارة الفلاحة، استنادًا إلى الكميات التي تم استيرادها وتلك التي هي قيد الشحن أو المبرمجة، أن مادة الذرة متوفرة حاليًا في السوق الوطنية بكميات كافية، مطمئنة بذلك كافة المهنيين، لاسيما الناشطين في شعبة الدواجن.

وبالنظر إلى تكرار هذه الوضعية سنويًا، أعلنت الوزارة عن قرارها تشكيل مخزون احتياطي استراتيجي من مادة الذرة، بهدف تفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين وضمان استقرار الأسعار.

كما دعت الوزارة جميع الفاعلين في الشعبة إلى التحلي بروح المسؤولية الجماعية واعتماد ممارسات تموين منتظمة، حفاظًا على توازن السوق، مؤكدة في الوقت ذاته تجنيد كل الإمكانيات اللازمة لمتابعة تموين السوق بهذه المادة الحيوية، التي تمثل نحو 80 بالمائة من مكونات أعلاف شعبة الدواجن.