استيراد كميات كبيرة من اللحوم تحسبا لرمضان و133 نقطة بيع للمواد الاستهلاكية

قال المدير العام للإنتاج الفلاحي والناطق الرسمي لوزارة الفلاحة، مسعود بن دريدي، إنه “سيتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم، تحسبا رمضان”. “الذي يعرف إقبالا كبيرا على هذه المادة”.

كما سيتم استيراد -حسب ما أفاده بن دريدي للقناة الإذاعية الأولى “أبقار للتسمين وأخرى للذبح”. و”تسهيل عملية وصول اللحوم من الجنوب إلى الشمال بأسعار معقولة ومدروسة”.

كما طمأن، المتحدث، المستهلك الجزائري بتوفر المواد الفلاحية النباتية والحيوانية خلال رمضان بكميات كبيرة. موضحا أنه “في مجال الحبوب ستكون هناك كميات كبيرة متوفرة على مستوى مخازن تعاونيات الحبوب والبقول الجافة”. “الموزعة على المستوى الوطني”.

في حين، سيتم تمويل 596 مطحنة بالمادة الأولية، خلال شهر رمضان”. “مع تخصيص 133 نقطة بيع لهذه المواد مباشرة للمستهلك بأسعار معقولة، موزعة على المستوى الوطني”.

وأشار بن دريدي، إلى أن “مادة الحليب، ستكون هي الأخرى متوفرة وبكميات كبيرة”. كما كشف بن دريدي أن “وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أعطى تعليمات صارمة إلى كافة مدراء المصالح الفلاحية وكذلك المتعاملين التابعين لقطاع الفلاحة”. “من أجل وضع خطة ميدانية لتوفير المنتجات الفلاحية إلى المستهلك مباشرة بأسعار معقولة”.

وإتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عدة إجراءات هامة من أجل تنظيم وتطوير شعبة الحليب واللحوم الحمراء.

وأبرز محمد عبد الحفيظ هني كافة الإجراءات المتخدة من طرف السلطات العمومية والتي مكنت من تطوير كل الشعب الفلاحية. وكذا التغطية الواسعة لإحتياجات المنتوج الوطني وأيضا الرفع من قيمته.