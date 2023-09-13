استيراد وتصنيع سيارات “JAC” في الجزائر.. تفاصيل جديدة !

يعرف إنجاز مشروع تصنيع السيارات السياحية والنفعية من علامة “جاك” في ولاية تيموشنت، تقدما معتبرا. وستحتضن التجهيزات اللازمة لإنتاج السيارات بنسبة إدماج تفوق الـ30 بالمائة.

كما أشار ممثلو شركة “أومين أوتو” إلى أن البطاقة الإجمالية للمصنع تقدر بـ100.000 سيارة سنويا، عند دخول المصنع حيز الاستغلال الكلي. كما سيتم توجيه ما نسبته 40 بالمائة من إنتاجه إلى التصدير.

بالمقابل، وحول مخطط استيراد السيارات من هذه العلامة لسنة 2023-2024، فإنه سيتم تسويق جزء منها قبل نهاية السنة الجارية. وهذا بعد استكمال كل الإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد.

لقاء مع وزير الصناعة

واستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة وفدا عن المجمع الصيني “جاك JAC” وشركة “اومين اوتو EMIN AUTO ” برئاسة قاو ونكزينغ المدير العام لمنطقة إفريقيا و الشرق الأوسط لمجمع JAC. و صاهسوفارغلو نيهات مسير شركة “اومين اوطو” الوكيل المعتمد للعلامة الصينية JAC بالجزائر .

ويندرج هذا اللقاء في إطار متابعة ملف استيراد وتصنيع السيارات من علامة “جاك” في الجزائر. أين سمح بدراسة مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات السياحية والنفعية من علامة “جاك”، JAC بولاية عين تيموشنت. في إطار شراكة بين المجمع الصيني “جاك” وشركة “أومين اوتو”.

من جهته، جدد الوزير التأكيد على الدعم والمرافقة الدائمة لمصالح الوزارة لمشاريع تصنيع السيارات. داعيا ممثلي علامة “جاك” إلى احترام جميع التزاماتهم، والتسريع في عملية استيراد و تصنيع السيارات لتلبية طلب المواطنين، و بما ينفع التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد.