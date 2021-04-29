استيراد 2500 طن من اللحوم الحمراء و2500 طن من غبرة الحليب خلال رمضان

كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش، عن استيراد 2500 طن من اللحوم الحمراء و2500 طن غبرة حليب بالأيام الأولى لرمضان.

وأوضح محمد لوحايدية، إن تزويد السوق الوطنية بهذه الكميات الإضافية يأتي بسبب الطلب المتزايد عليها برمضان.

وأشار المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية، أن 52 ألف طن من اللحوم الحمراء تم توفيرها مسبقا للاستهلاك خلال الشهر الفضيل.

بالمقابل قامت السلطات العمومية بتوفير نحو مليون و666 ألف طن للإستهلاك خلال شهر رمضان من الخضر والفواكه.

لكنها اضطرت –يضيف المتحدث-، إلى تفريغ 50 ألف طن من البطاطا للقضاء على ارتفاع سعرها بالأسواق.

وأرجع المتحدث ارتفاع أسعار عديد المواد خلال الشهر الفضيل، إلى قلة وفرة المحاصيل زراعية خلال شهري مارس وأفريل.