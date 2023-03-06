استيراد 35 مليون كمامة تجر اطارات بالصيدلية المركزية للعدالة مجددا

تفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الاثنين، قضية الفساد التي اهتزت لها أسوار الصيدلية المركزية للمستشفيات سنة 2019.

في أعقاب متابعة عدة اطارات يتقدمهم المتهم ” طارق جعبوب” المدير العام السابق للصيدلية المركزية، والمتهم الثاني ”كمال س”. مدير مشتريات المستلزمات الطبية والكواشف الكيميائية وطب الأسنان بالصيدلية المركزية، بالاضافة الى المتهم”عبد اللطيف.ت”. المدير الفرعي المكلف بالمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية، والمدعو “فريد. ش” مدير المحاسبة والمالية، بعد توجيه الاتهام لهم خلال خلال ابرام صفقات استيراد 135 مليون كمامة من عدة دول أجنبية، قدرت قيمتها اجمالا ب450 مليار سنتيم.

وتأتي برمجة القضية مجددا أمام هيئة المجلس، بعد قبول الطعن بالنقض من المحكمة العليا، بعد قبول استئناف الأحكام القضائية.

وفي تفاصيل القضية، فان التحريات انطلقت خلال جائحة كورونا. في اعقاب ابرام الجزائر صفقة اقتناء 35 مليون كمامة، مخصصة الدولة غلافا ماليا قدر ب370 مليار سنتيم.

وقف المحققون على الطريقة المشبوهة التي تم من خلالها ابرام تلك الصفقات مع متعاملين اجانب عن طريق المحاباة بصيغة الاستشارة، رغم توصيات الوزير الأول جلاب التي حثت على صيغة التراضي البسيط.

كما شمل التحقيق الكيفية التي تم من خلالها اختيار المتعاملين، خاصة وان الشركات تقدمت بالعروض للجزائر، قبل نشر الإعلان وهو الأمر المشبوه الذي تخلل الصفقة.