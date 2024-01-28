استيراد 36584 سيارة عبر ميناء مستغانم في 2023

كشفت مصالح ولاية مستغانم، أنه وخلال سنة 2023 تم استيراد 36584 سيارة عبر ميناء مستغانم، كما سجلت نسبة الصادرات مليون و312 الف طن بزيادة تقدر ب 11% مقارنة بالسنة الماضية.

وتناول بيان الولاية، زيارة وزير النقل محمد حبيب زهانة رفقة والي الولاية أحمد بودوح والوفد الرسمي إلى ميناء مستغانم اليوم الأحد.

أين تم تقديم عرض حول نشاط الميناء التجاري والذي يعد العصب الأساسي في تطور الجانب الاقتصادي بولاية مستغانم ويضم حاليا 670 عاملا.

وبخصوص مشروع توسعة الميناء التجاري فقد أعلن مدير الأشغال العمومية، أنه تم تسجيل عملية في برنامج 2024 لتحيين الدراسات لإنجاز الحوض الثالث. الذي يسمح برسو البواخر الكبرى بمبلغ 10 مليار سنتيم. على أن يسجل برنامج إنجاز الحوض في السنوات المقبلة.

كما توجه الوزير نحو بلدية مزغران بفندق هيبرروك، أين تم إمضاء إتفاقية تعاون ما بين المدرسة الوطنية البحرية العليا بوسماعيل. مع الشركة الوطنية لنقل المواد البترولية. وذلك من أجل تكوين الطلبة في مجال قيادة السفن البحرية.

كما تم عرض البطاقة التقنية لتكوين وتدريب البحريين ETFIM وبرنامج إقتناء أجهزة محاكاة الخاصة بالمدرسة في برنامج 2024.