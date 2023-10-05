استيراد 40 ألف سيارة من علامة “فيات” و10 آلاف من “جاك”

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون، اليوم الخميس، أنه سيتم استيراد الى نهاية السنة الجارية 40 ألف سيارة من علامة “فيات”, تضاف الى 35 ألف مركبة من ذات العلامة تم استيرادها.

وأضاف عون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها موسى خرفي, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أنه سيتم أيضا استيراد الى نهاية السنة 10 آلاف سيارة من علامة “جاك”.

كما أكد الوزير بأن وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني “تعمل على إرساء صناعة وطنية حقيقية للمركبات, وتطوير هذه الشعبة عن طريق مشاريع صناعية حقيقية”.

وأشار عون إلى أن مشروع مصنع “فيات” بوهران يعرف “تقدما معتبرا” حيث سينتج المصنع أول سيارة له شهر ديسمبر 2023.