استيراد 75 ألف طن من اللحوم الحمراء تحسبا لرمضان

أكدت الحكومة على أهمية توفير اللحوم الحمراء في السوق الوطنية تحسبا للشهر الفضيل. من خلال اللجوء إلى عمليات استيراد بكميات مضاعفة من أجل المحافظة على استقرار الأسعار. بما يتماشى والقدرة الشرائية للمواطن.

وعلمت “النهار أنلاين” من مصادرها الخاصة، بأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة. وخلال اجتماع ترأس أشغاله نهاية الأسبوع المنصرم، حضره مختلف إطارات القطاع بمقر الوزارة. كشف عن الاستعداد التام لاستيراد ما كميته خمسة وسبعين ألف طنا من اللحوم الحمراء من الخارج تدريجيا. من أجل ضمان وفرة المنتوج بأسعار مناسبة كانت قد تم تحديدها في وقت سابق من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات بألف ومائتي دينار للكيلو غرام الواحد. وأكدت مراجعنا على أن الدول المعنية بالتوريد تشمل الهند والبرازيل وكذا دول من أوروبا الشرقية.

وتأتي هذه القرارات كتطبيق لأوامر رئيس الجمهورية الذي أمر باللجوء إلى خيار الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، كما أمر أمس، الأحد خلال مجلس الوزراء الذي ترأس أشغاله بوضع مخابر تحاليل للحوم المستوردة على مستوى الموانئ والمطارات.

وتتزامن العملية، وإعلان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن إغلاق أسواق الماشية عبر أزيد من عشرين ولاية، بعد تسجيل بؤر للحمى القلاعية، وانطلاق الوزارة من خلال مصالحها البيطرية في حملة التلقيح،الذي شمل قرابة مائة ألف رأس بقرة، في انتظار استلام كميات من اللقاحات قادمة من الخارج لم يعلن عن مصدر التوريد بعد، كون المسؤول الأول على قطاع شدد على أهمية احتواء الوضع في ظرف وجيز لا يتجاوز الشهر كأقصى تقدير.

إلى ذلك، أعلنت وزارتا الفلاحة والتجارة في وقت سابق وبعد اجتماع جمع الطرفين، عن كيفية إغراق السوق الوطنية بمختلف المواد الاستهلاكية تحسبا لشهر رمضان الذي تفصلنا عنه حوالي شهرين.