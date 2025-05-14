استيراد وتصدير.. وزير النقل يحثّ على تذليل الصعوبات أمام المتعاملين الاقتصاديين

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود ، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة النقل، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا في إطار التحضير للقاء التشاوري حول تسهيلات عمليات الاستيراد والتصدير.

وشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزارة الصناعة، بمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للأمن الوطني.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن عدة هيئات وطنية من بينها الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين (ANEXA)، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، الاتحاد الوطني لوكلاء الشحن والمفوضين الجزائريين. بالإضافة إلى إطارات من وزارة النقل والمؤسسات التابعة للقطاع.

في مستهل الاجتماع، أشار الوزير إلى أن الهدف من الاجتماع التمهيدي هو تسليط الضوء على الصعوبات والعراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين في عمليات التصدير والاستيراد في مجال النقل، وضرورة العمل على وضع آليات فعالة لتذليلها.

كما أكد الوزير حرصه الشخصي على متابعة كافة المسائل المتعلقة بالنقل والشحن البحري الجوي والبري. مبدياً استعداده للتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية لضمان انسيابية العمليات التجارية من جهة، واسترجاع الثقة من طرف المتعاملين الاقتصاديين في أسطول النقل البحري، الجوي والبري.

وأشار الوزير إلى نجاعة نظام العمل المتواصل على مدار 24 ساعة في الموانئ، في النتائج الأولية المتحصل عليها، وحثَّ على ضرورة تطوير إمكانيات الشحن والتفريغ وتقليص الآجال الزمنية لمعالجة السفن في الموانئ، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمتعاملين الاقتصاديين.

وفي الختام، أعرب الوزير عن تطلعه لأن يشكل اللقاء التشاوري المزمع تنظيمه فرصة حقيقية لطرح جميع الإشكاليات بشفافية تامة. والعمل بشكل جماعي على إيجاد حلول عملية تضمن تعزيز عمليات التصدير والاستيراد. بما يساهم في ترسيخ مكانة الجزائر في التجارة الدولية.