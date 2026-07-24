استيراد السيارات من الصين.. درك عنابة يوجه نداء للجمهور

وجهت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة، أمس الخميس، نداء للجمهور بخصوص المشته فيه المدعو (م.م.ل) .

وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال المدعو (م.م.ل) المشته فيه في قضايا نصب واحتيال وتبييض الأموال. بالإضافة إلى مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

ويعتبر المشتبه فيه مسيرا ومالكا لشركة “MONSIEUR ACCESSOIRES” الناشطة في مجال الوساطة وتقديم خدمات المرافقة لاقتناء السيارات من الصين.

وفي هذا الصدد تدعو المصالحة ذاتها كل شخص قد وقع ضحية هذا الشخص أو الشركة التي يسيرها التقرب إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة برحال أو مقر مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة أو التقرب إلى أقرب فرقة للدرك الوطني عبر التراب الوطني للإدلاء بشهادة في قضية الحال.