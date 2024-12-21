اسحاق حجار أول جزائري يشارك في “الفورمولا1”

يستعد السائق، اسحاق حجار، للمشاركة في سباق “الفورمولا1″، بصفته أول جزائري، يشارك في هذه الرياضة التي تصنف “الأصعب”.

وتعد “الفورمولا1” أو الفئة الأولى، والتي تعرف أيضا باسم سباق الجائزة الكبرى. أعلى صنف من سباقات “الفورمولا” ذات المقعد الفردي والعجلات المفتوحة.

وهنّأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” السائق اسحاق حجار، على هذا الانجاز.

مشيرة إلى أنه سيشارك في “الفورمولا 1” مع فريق فيزا ريسينغ بولز في الموسم المقبل، بعد مسيرة مميزة في الفورمولا 2.

كما أكدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، بأنها فخورة برؤية موهبة جزائرية تتألق على الساحة العالمية.