عاجل

اسداء وسام مصف الاستحقاق الوطني للمخرج كوستا غافراس السبت المقبل

فن وثقافة
  • -
  • 0
اسداء وسام مصف الاستحقاق الوطني للمخرج كوستا غافراس السبت المقبل
بقلم مصطفى.ق

سيشرف رئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح، السبت، وبمناسبة الذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة على تكريم المخرج كوستا غافراس.

اسداء وسام مصف الاستحقاق الوطني للمخرج كوستا غافراس يوم السبت المقبل باوبرا الجزائر بوعلام بسايح.

تحت الرعاية السامية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

تنظم وزارة الثقافة حفل إسداء السينمائي والكاتب والمناضل الملتزم كوستا غافراس.

ويأتي هذا التكريم تقديرا لمسيرته وعرفانا لدعمه للسينما الجزائرية، حيث سيتم عرض فيلمه الشهير “Z” الحائز على جائزة الأوسكار.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

DMCA.com Protection Status