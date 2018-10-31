اسداء وسام مصف الاستحقاق الوطني للمخرج كوستا غافراس السبت المقبل

سيشرف رئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح، السبت، وبمناسبة الذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة على تكريم المخرج كوستا غافراس.

اسداء وسام مصف الاستحقاق الوطني للمخرج كوستا غافراس يوم السبت المقبل باوبرا الجزائر بوعلام بسايح.

تحت الرعاية السامية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

تنظم وزارة الثقافة حفل إسداء السينمائي والكاتب والمناضل الملتزم كوستا غافراس.

ويأتي هذا التكريم تقديرا لمسيرته وعرفانا لدعمه للسينما الجزائرية، حيث سيتم عرض فيلمه الشهير “Z” الحائز على جائزة الأوسكار.