اسروت.. إجراءات إستباقية لتفادي إنسداد المجاري تحسبا لموسم الأمطار

باشرت مصالح مؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير إجراءات إستباقية لتفادي انسداد المجاري تحسبا لموسم الأمطار.

وجندت المؤسسة فرقا خاصة لتنفيذ مخطط تنقية وتنظيف البالوعات ومجاري الصرف الصحي ومياه الأمطار استعدادا لموسم الشتاء.

العملية شملت كل النقاط السوداء بإقليم ولايةالجزائر تحسبا لأي طارئ يخص التقلبات الجوية و الأمطار الخريفية المفاجئة.

وذلك ابتداء من بلديات باشجراح، المقربة، حسين داي، سيدي امحمد، القصبة، باب الواد، بن عكنون، وبئرمراد رايس.

وتمثل برنامج المؤسسة في تسريح مجاري مياه الصرف_الصحي، إزالة الردوم و الأتربة و مواد البناء من الطريق العمومي.

كما تم إزالة الأعشاب الضارة وتنظيف قنوات صرف المياه الصحي.

كما تم ايضا إنجاز ومتابعة أشغال الإصلاحات على الطرق الحضرية وشبكات الصرف الصحي.

وبخصوص أرقام حول الأشغال المنجزة من طرف مؤسسة صيانةشبكات الطرق والتطهير إلى غاية نهاية شهر أوت 2020 فقد تم

تنظيف أزيد من 180 ألف بالوعة، وتسريح 10 ألاف وحدة من قنوات الصرف الصحي والأمطار يدويا وآليا.

كما تم تنقية وتنظيف 15 ألف فتحة مشعب بكل السعات، ورفع 240 ألف متر مكعب من الأتربة و الحجارة إلى المفرغة العمومية.

وقامت الشركة بترميم 117 ألف متر مربع من الطرقات والأرصفة بالزفت الساخن والبارد.