اسكندر ولد عباس وبوشناق خلادي غدا أمام المحكمة العليا في قضايا فساد

يمثل غدا الاثنين، كل من ابن جمال ولد عباس، والأمين العام الأسبق لوزارة التضامن، بوشناق خلادي، أمام المحكمة العليا.

للإشارة، فإن اسكندر عمر ولد عباس، وخلادي، ومشتبه به ثالث متهمون بالتورط في قضايا فساد.

وسيمثل المتهم الثالث، المدعو، حبشي محمد، أيضا أمام المحكمة العليا غدا الإثنين، فيما يتواجد المتهم الرابع الوافي ولد عباس في حالة فرار.

للتذكير، فإن المتهمون يتواجدون رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة، منذ منتصف جوان الماضي.

ويتابع المتهمون بارتكاب وقائع ذات طبيعة إجرامية أثناء المرحلة التحضيرية لتشريعيات 2017.

ويحتمل وجود معطيات جديدة في الملف، تفيد تورط مسؤولين سامين سابقين، تجر المتهمين الثلاثة للمحكمة العليا.

للإشارة، فقد تم استدعاء المسمى طالبي علي، للحضور أمام المحكمة العليا، اليوم الأحد، على الساعة 15:30 كشاهد في القضية المتبعة ضد الغازي محمد، وزير العمل والتضامن الاجتماعي سابقا.

المسمى طالبي علي عضو بمجلس الامة حاليا عن حزب RND، وتم رفض رفع الحصانة عنه من طرف زملائه النواب.