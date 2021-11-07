اسكن قلبي قبل بيتي …. وسأهديك وفائي وخالص نيتي

الرقم السري :

135786

عرض مميز لمن يرغب في التميز

ليس من العيب ان اسعى للبحث عن توأم للروح ومن يسكن قلبي. فالحياة تمنحنا من الفرص ما تمنحه كما انها قد تسرق منا ما قد تسرقه. فنقف في الغالب مذهولين ونحن نتأسف اننا لم نتخذ من القرارات الصائب منها.

قررت وانا في مرحلة كاد اليأس فيها ان يطبق على أنفاسي، كما أن انتفض وأجد لي قلبا يعترف بأنني انثى بكيان. فبالرغم من أنني اشغل منصبا مرموقا في مؤسسة رائجة. إلا انني لم اعط نفسي فرصة لأن أجد لي من لا يرى غير منصبي ومستواي. نجاح تلو نجاح، كما حققت من الامور المادية الكثير ولعل أكبر دليل انني تحصلت على سكن وأنا جد مرتاحة في حياتي. ولا ينقصني سوى قلب حليل ورجل اصيل اغدو معه الى مستقبل جميل.

أكثر ما يهمني من زوج المستقبل ان لا يتجاوز من عمره57سنة، اريده من العاصمة وضواحيها. لا امانع إن كان مطلقا او أرملا بأولاد، وأكثر ما يهمني ان يكون ذو مصدر رزق مضمون.

الرقم السري :

135781

أقبلك مهما كان وسأحيا معك في أمان

من الرائع أن تجد من يأخذ بيدك لتحقق حلمك ويصير منا كنت تأمله حقيقة تتجسد على أرض الواقع، إنها الصدف الخيرة التي تزرع في قلب صاحبها الألفة والحبور. فأنا من عشاق جريدة النهار وتستهويني صفحة أدم وحواء كثيرا بالقدر الذي جعلني اليوم أحنو إلى القائمين عليها من خلال مركز الأثير حتى أتمكن من العثور على ضالتي المتمثلة في رجل أبني معه المستقبل بكثير من الحنو والدنو.

ليس في الأمر عيب ما دمت ابتغي الحلال، وليس من مناص لي أمام خيارات متعددة سوى أن أخط ما أريده من شروط ومواصفات أعتبرها بسيطة وعادية ومناسبة، وكل أملي أن يسوق القدر لي أحدا ممن يؤمنون بنفس إيماني من الراحة والسكينة.

أنا عزباء من منطقة الشلف، في الـ 51 من عمريـ، أبدو أصغر من سني بكثير، وقد حباني الله بالطيبة والأخلاق الحميدة والروح الطيبة، فالكل –والحمد لله-يحترمونني ويقدرونني، وأنا من خلال عملي كموظفة في مؤسسة عمومية أرى نظرات الإعجاب والإطراء التي تزيدني ثقة في نفسي فالحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه.

لست أبتغي من خلال إعلاني هذا سوى العثور على ضالتي المتمثلة في رجل شهم محترم لا يتجاوز سنه65سنة. يأخذ بيدي إلى عالم الإستقرار والسكينة، رجل يؤمن بي فيمنحني إسمه ويحملني على أكف الراحة إلى مصاف الرقي والأمان. من إحدى ولايات الوسط أو الغرب الجزائري، أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد. كما أقبل أن أحلّ الثانية في حياة رجل يريد التعدد ويقيم العدل وفق الأصول والدين.

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3800.3801.3802

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