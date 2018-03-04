اسلام عروس:”شفيت تماما وجاهز لمواجهتي تنزانيا وإيران”

أكد الدولي الجزائري مدافع نادي بارادو إسلام عروس، تماثله للشفاء التام من الإصابة التي تعرض لها رفقة المنتخب الأولمبي في التربص الأخير.

وقال عروش في إتصال مع “النهار أونلاين” :”أتواجد في حالة صحية جيّدة، زرت طبيب اليوم، وسأعود للتدريبات بداية من الغد”.

وأضاف:”أصبت في الساق وغادرت تربص المنتخب الأولمبي، لكن الحمد لله شفيت وجاهز لمساعدة زملائي في اللقاء القادم”.

مردفا:”الكل يحلم بالتواجد في مباريات المنتخب الأول وهو حلم أي لاعب، استدعيت من قبل و أشكر المدرب ماجر على ذلك”.

وختم عروس حديثه:”أنا جاهز لشغل منصب الظهير الأيمن خلال الوديتين القادمتين وأتمنى إسعاد الناخب الوطني والجماهير في حال استدعائي”.