اسماعيل لالماس لـ”النهار”: “لمسنا إرادة قوية وجادة من طرف الدولة لتجاوز الأزمة”

قال الخبير الاقتصادي، اسماعيل لالماس، إنه لمس نوعا من الإرادة السياسية، من طرف رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، لتجاوز الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد.

وأورد في تصريح حصري لـ “النهار”، أن اللقاء الذي جمع الأعضاء المكلفين بقيادة الحوار، ورئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، طرحوا العديد مكن القضايا التي تعيشها الساحة السياسية منذ انطلاق الحراك.

ورفع الأعضاء الستة، حسب لالماس، إلى رئيس الدولة، مطلب إطلاق سراح معتقلي الحراك، والمجاهد لخضر بورقعة.

كما طالبوا رئيس الدولة بتسهيل التنقل أثناء المسيرات الشعبية، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام والأشخاص.

كما دعا الأعضاء الستة، اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية.