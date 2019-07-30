اسماعيل لالماس يعلن انسحابه من لجنة الوساطة والحوار

أعلن اسماعيل للاماس انسحابه من لجنة الحوار والوساطة، ونشر للاماس في صفحته الرسمية على فايسبوك رسالة الى الشعب الجزائري يعلن فيها انسحابه من اللجنة قال فيها:” إلى الشعب الجزائري وأعضاء لجنة الحوار المستقلة.

في غياب رد إيجابي للمطالب الشعبية فيما يخص إجراءات التهدئة الضرورية لإنجاح عملية الحوار ونظرا للضغوطات التي واجهتها منذ الإعلان على اللجنة، فقررت انسحابي واستقالتي فورا من لجنة الحوار ابتداء من هذه اللحظة.

لقد حاولت بكل جهدي أن اساعد في إخراج بلدي من الأزمة ولكن….لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

اللهم احمي الجزائر

المجد و الخلود لشهداءنا الأبرار

اسماعيل للماص