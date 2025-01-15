اسماعيل مصمودي رئيسا جديدا لاتحادية التنس

انتُخب، إسماعيل مصمودي، اليوم الأربعاء، رئيسا جديدا لاتحادية التنس، للعهدة الأولمبية 2025-2028.

وذلك حسب ما أفاد به بيان الاتحادية الجزائرية للتنس، عبر فيسبوك.

وتم انتخاب مصمودي إسماعيل، رئيسا جديدا لاتحادية التنس، عقب أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت اليوم الأربعاء بالمركز الفيدرالي للتدريب ببن عكنون.

وتحصل الرئيس الجديد على 35 صوتا بـ (نعم) مقابل 4 بـ (لا) من أصل 39 صوتاً. خلال أشغال الجمعية التي عرفت حضور ممثل عن وزارة الرياضة ومحضر قضائي.

وإلى جانب انتخاب مصمودي، قام أعضاء الجمعية بانتخاب مكتب تنفيذي جديد.

ويتعلق الأمر بـ: ياسين ولحاسي، عمار تلغمتي، أسامة زريوح، مصطفى ميكاربة، حسين شغيب، فوزية طويل وعبد القادر سناد.